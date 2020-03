FOTO – Younes festeggia per Nouri: “Sono felicissimo”

Il numero 34 di Amin Younes con la maglia del Napoli non è un numero qualsiasi. Quel numero dietro le spalle è dedicato ad un amico che ha giocato con lui all’Ajax, e che dopo 2 anni e mezzo è uscito dal coma. L’esterno tedesco ha dedicato un lungo post su Twitter al suo amico Abdelhaq Nouri, che è uscito dalle difficoltà dopo quell’infarto in un’amichevole estiva, che gli ha stroncato la carriera. “Ho saputo che Abdelhaq si è svegliato dal coma, dopo 2 anni e mezzo. Ringrazio Allah per questa notizia e condividere questa gioia con voi. Ringrazio tutti per le vostre preghiere” il messaggio del tedesco su Twitter:

Dear people,

I have heard that Abdelhaq woke up after 2,5 years in coma. I would like to thank Allah for this good and powerful message and share this joy with you.

And the trust of the whole family in Allah alone, and all your and our prayers of supplication,… (1/2) pic.twitter.com/OGi4dg0Uex

— Amin Younes (@AminYounes11) March 26, 2020