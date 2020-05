Francia, RMC Sport farà causa all’UEFA per i diritti delle coppe europee

RMC Sport media esclusivo per Champions League ed Europa League in Francia fino al 2021 è pronto a dichiarare guerra all’UEFA per ottenere indietro una parte dei 350 milioni di euro versati per i diritti delle partite vista la cessazione delle attività in seguito alla crisi per il Covid-19. “Abbiamo già pagato 175 milioni a luglio dell’anno scorso per la prima parte della stagione e altri 175 milioni per la seconda parte della stagione – ha dichiarato il proprietario della società madre di RMC Sport – Il problema è che non vediamo giocare nessuna partita ormai da metà marzo. Non pagheremo la UEFA per qualcosa che non possiamo vedere, ok? Per dirla in parole povere, intendiamo recuperare denaro molto rapidamente”. Il comitato dell’UEFA si riunirà il 17 giugno, e chiarirà le condizioni del ritorno in campo per le competizioni europee.

Fonte: Tuttomercatoweb.com