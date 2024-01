Frosinone, Angelozzi: “Zerbin? Ci piace come giocatore, ma non dipende solo da noi”

Guido Angelozzi, d.s. del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della conferenza stampa di presentazione di Kevin Bonifazi, nuovo difensore dei ciociari: “Trattativa con l’Atalanta per Zortea? Loro stanno riflettendo, non possiamo mettere fretta alle persone. Vediamo che succede. Il ragazzo ha dato la sua disponibilità. Abbiamo avuto richieste per Caso, Baez e Bidaoui, se dovessero uscire arriverà qualcuno in quella zona. Non stiamo cercando un attaccante. Zerbin? Ci piace come giocatore ma non dipende solo da noi. Stiamo guardando lui ma anche altri perchè se poi Zerbin non arriva non possiamo rimanere fermi”.