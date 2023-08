Frosinone-Napoli 1-3, le pagelle di IamNaples.it: Osimhen e Di Lorenzo on fire

Il Napoli vince nella prima giornata della Serie A 2023/24. Battuto il Frosinone 1-3 grazie al gol di Politano e alla doppietta di Victor Osimhen. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Non riesce a ipnotizzare Harroui su rigore come suo solito. Brividi per un controllo sbagliato nel primo tempo, poi gestisce bene la situazione anche se nel secondo tempo rischia di subire il pareggio su punizione. Ma c’è da sottolineare la grande giocata di Baez.

Di Lorenzo 8: Il migliore insieme a Osimhen, fornisce due assist come se fosse un trequartista. Va sul fondo che è una meraviglia e dalle sue parti non passa nessuno. E’ entrato nel mood.

Rrahmani 6: Fa partire bene l’azione da dietro, guida la difesa con i mezzi che ha e appare anche in una discreta forma fisica. Quando si tratta di alzare il livello risponde presente.

Juan Jesus 6: La sua condizione fisica è migliorata notevolmente, risulta sempre efficacie nelle chiusure anche se un po’ disordinato. Si fa sentire con i suoi compagni e con l’arbitro quando la situazione lo richiede.

Olivera 6: La fascia sinistra viene riempita poco in fase offensiva, con lui che spinge poco e Raspadori che si accentra. Riesce a rendere la partita ordinata anche quando il Frosinone spinge. Dal 77′ Mario Rui 6: Entra quando la partita è ancora in bilico e l’uruguaiano non ne ha più. Non rischia nulla, anzi, mette la sua qualità a disposizione della squadra.

Cajuste 5: Deve ancora adattarsi, è suo il fallo da rigore che sblocca la partita. Dimostra di avere qualità in alcune giocate, però fa ancora fatica anche a livello fisico. Garcia lo toglie anche perché è ammonito. Dall’intervallo Anguissa 6,5: Cambia volto al centrocampo anche grazie al calo del Frosinone. Talmente rilassato come se stesse giocando in spiaggia. Altra categoria.

Lobotka 6: Viene seguito come un’ombra dai suoi colleghi-avversari del Frosinone ed è costretto ad abbassarsi molto per liberare successivamente Zielinski. Migliorerà dal punto di vista fisico. Dal 92′ Ostigard s.v.

Zielinski 7: Oggi ha dimostrato quanto è importante per il Napoli. E’ uno degli acquisti della sessione estiva di mercato. Una continuità nella partita, una pulizia delle giocate e una qualità non indifferente.

Politano 7: Nel primo tempo è uno dei migliori, risolve una situazione molto intricata segnando il gol del pareggio dopo una serie di tentativi. Bene anche nella ripresa dove ha tanta gamba per spingere e mette il Frosinone in difficoltà. Dal 77′ Elmas 6: Sulla destra entra bene, con voglia e grinta, in fase di pressing è molto utile in fase di recupero e quando si tratta di ripartire.

Osimhen 8,5: Un giocatore inspiegabile, sente la porta come pochi al mondo e manda al manicomio da solo la difesa del Frosinone. Sfrutta a dovere gli assist di capitan Di Lorenzo. Dall’81’ Simeone 6: Grande atteggiamento, prova in più di un’occasione a segnare il quarto gol, ma Turati è bravo a negarglielo.

Raspadori 6,5: Si accende in diverse occasioni, accentrandosi invece che giocare largo a sinistra, soprattutto nel primo tempo. Dà tutto ciò che può, dimostrando di avere anche gamba per pressare gli avversari. Sfortunato in occasione del tiro.

Rudi Garcia 6: Schiera Cajuste dal primo minuto e ci può stare, un buon test per provare a che punto è. Fino all’1-1 subisce parecchio il Frosinone e il suo nuovo Napoli rischia di sbandare. Poi ritrova la bussola, ribalta la partita grazie a un paio di giocate aliene dei vari Politano, Osimhen e Di Lorenzo. Toglie Cajuste per Anguissa e via via la partita scivola dove vuole. Da segnalare Ostigard ancora una volta a centrocampo. Un esperimento da tenere d’occhio. Come anche le future partite del Napoli per capire meglio come giocherà.

Nico Bastone