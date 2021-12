Frustalupi ad IamNaples.it: “I ragazzi hanno dimostrato carattere, ma siamo stati imprecisi”

Nicolò Frustalupi, allenatore del Napoli Primavera, ha rilasciato queste dichiarazioni ai nostri microfoni dopo la sconfitta dei suoi ragazzi contro l’Inter per 0-2 (CLICCA QUI PER IL LIVE):

“Non abbiamo mai mollato? I ragazzi hanno dimostrato carattere contro una corazzata come l’Inter. Non era facile andare sotto su un calcio piazzato. Sapevamo della loro fisicità, che hanno saputo sfruttare. L’espulsione ha cambiato tutto. Abbiamo avuto anche l’episodio giusto per pareggiare. La gara è terminata quando hanno fatto il secondo gol. Espulsione un po’ eccessiva per Saco? Non l’ho vista, me l’hanno raccontata. Mi hanno detto che Saco ha dato una spinta ad un avversario dopo aver subito fallo. Credo che ci fosse fallo per noi e magari l’ammonizione. L’arbitro ha dato l’espulsione e noi ci possiamo fare poco, bisogna guardare avanti. Come ho vissuto l’infortunio di Pelamatti? Sicuramente con preoccupazione, perché i ragazzi hanno chiamato subito a gran voce i soccorsi. Mi sono tranquillizzato quando ho visto che i soccoritori erano abbastanza tranquilli. Spero che stia bene, penso che lo notizie siano buone. Con l’espulsione di Saco abbiamo cercato di non scoprirci per cercare di sfruttare in contropiede le nostre qualità. Non siamo stati precisi negli episodi che ci potevano permettere di pareggiare. Recupero di Vergara ? Abbiamo rivisto Antonio come ad inizio campionato, l’aspettavamo. Sono contento per come è entrato. Se si può abbassare Vergara in mezzo al campo? Può essere una soluzione. Acampa? Ci vuole sempre del tempo, così come è successo a Vergara, prima di recuperare del tutto. Passettini di Ambrosino quando ha calciato il rigore? Ognuno tira i rigori come si sente. In allenamento si provano, ma in partita è tutta un’altra cosa. Contro il Bologna l’ha battuto bene, ma questa volta siamo stati sfortuanti. Cioffi? Si è allenato pochissimo, quando siamo rimasti in dieci ho pensato che lui sarebbe calato e quindi l’ho tolto anche se stava andando abbastanza bene. Spero che Cioffi si alleni tutta la settimana così recuperi la miglior condizione. Mané prima squadra? Siamo contenti. E’ una bellissima notizia per lui. In prima squadra ci sono tante defezioni e la Primavera c’è apposta per rifornirla. Tanti ragazzi si sono allenati con loro in settimana e di conseguenza sono stati giorni un po’strani per noi”.