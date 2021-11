Frustalupi ad IamNaples.it: “Per Ambrosino penso sia solo una botta. Oggi pareggio meritato”

Nicolò Frustalupi, allenatore del Napoli Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’1-1 con il Sassuolo. Ecco quanto evidenziato da IamNaples.it:

Mister, nel primo tempo paradossalmente è stata una delle migliori prestazioni, però qualche disattenzione dietro. Nella ripresa la partita si è un po’ sporcata, poi c’è stata qualche occasione per loro. Di Dona ha messo un po’ le cose a posto. Può essere questa l’analisi della gara?

“Sì, sono completamente d’accordo. Nel primo tempo purtroppo siamo andati in svantaggio per un errore nostro. Però abbiamo giocato veramente bene. Forse è stato uno dei migliori primi tempi da inizio stagione. I ragazzi hanno fatto tutto ciò che abbiamo provato, gli si può dire poco. Il portiere è stato bravo su un tiro di Spavone, il tiro di Saco da due metri… Ci sono state un paio di occasioni per pareggiarla e anche andare in vantaggio (ride, ndr). Penso che a livello di gioco il primo tempo è stato il migliore. Nella ripresa loro si sono più coperti e sono ripartiti in contropiede, mentre noi ci siamo sbilanciati un po’ di più. La partita si è sporcata e non abbiamo creato molto. Il pareggio penso sia più che meritato”.

Una vecchia regola del calcio dice che quando non si vince, quantomeno non si deve perdere. Oggi è forse questo uno degli aspetti che le fa più piacere: la reazione della squadra, il non voler mollare anche nel recupero.

“Sì, anche perché prendendo gol subito, i ragazzi hanno reagito e preso in mano il gioco. Quindi sono contento di questo. E’ chiaro che a Empoli abbiam preso un gol da 35 metri e purtroppo è andata male. Stavolta, invece, siamo riusciti a pareggiare all’ultimo secondo”.

Come sta Ambrosino? Cos’è successo nel dettaglio?

“Non ho ben capito se è una distorsione o una botta alla caviglia. I dottori lo stanno controllando. Penso non sia niente di grave, anche perché sarebbe dovuto andare in Nazionale. Vediamo i dottori cosa dicono. L’ho visto, la caviglia non si è gonfiata. Speriamo sia tutto ok”.

A proposito di Ambrosino, si fa un po’ fatica a far gol ultimamente. E’ una questione di episodi o c’è qualcosa che non va?

“No io direi che si tratta semplicemente di episodi. E’ chiaro che ad Ambrosino non è capitata l’occasione oggi. Le squadre ci conoscono un po’ di più e non ci concedono ciò che prima ci concedevano, soprattutto a lui e a Cioffi. Dobbiamo sfruttare gli esterni quando le squadre si chiudono centralmente. Penso sia questa l’analisi”.

Vergara come sta?

“Ero fuori a vedere il suo allenamento insieme a quelli che non hanno partecipato alla gara. Dovrebbe la prossima settimana incrementare. Speriamo sia nel gruppo la prossima settimana”.