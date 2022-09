Frustalupi ad IamNaples: “La gara con il Liverpool si è fatta sentire. L’errore più grande è aver subito il terzo gol”

Ecco le dichiarazioni di Nicolò Frustalupi ad IamNaples dopo la sconfitta del Napoli Primavera per 1-5 contro la Roma:

“La gara di mercoledì si è fatta sentire? Si è fatta sentire più sulla testa che sulle gambe. Infatti, abbiamo preso due gol all’inizio. I ragazzi erano stanchi mentalmente, anche se ho cercato di fare un po’ di rotazioni anche con il Liverpool. Sapevamo la forza della Roma, anche se a metà primo tempo ci siamo messi un po’ a posto. Siamo stati bravi a fare il gol dell’1-2. L’errore grosso è stato, oltre l’inizio gara, quello di aver subito la terza rete dopo aver accorciato le distanze, quando la Roma avrebbe potuto soffrire un po’. Cosa ho detto all’intervallo? Gli ho detto di giocare come sapevano, anche come hanno fatto nella seconda parte del primo tempo. La Roma ha delle ottime qualità individuali. Sosta? Prima c’è il match contro i Rangers, c’è poco tempo per recuperare. Poi ci saranno due settimane dove spero di recuperare qualche giocatore, anche se Marchisano ci vorrà più tempo. Siamo un po’ corti a centrocampo, credo che arriverà qualcuno. Quando si riprenderà si giocherà ogni tre giorni, i ragazzi dovranno imparare a giocare così spesso. La Youth League è una competizione molto impegnativa. Lettera? Alessio è stato sfortunato negli anni precedenti, sta un pochino indietro rispetto agli altri ma sta recuperando. Sicuramente ci potrà dare una mano. C’è bisogno di tutti, visto il fitto calendario, dobbiamo alternarci. Anche per i ragazzi è difficile perché c’è poco tempo per allenarci. Se ci saranno cambi contro i Rangers? Sicuramente, dobbiamo cercare di evitare gli infortuni. Iaccarino, forse il nostro giocatore più importante, l’ho tolto sia con il Liverpool che oggi perché ha fatto tutte le partite, ero un po’ timoroso. Sento la dottoressa e speriamo che sia disponibile”.