Frustalupi nel post-partita: “Bilancio di metà stagione è molto buono. Positivo per tutti allenarsi con la prima squadra”

L’allenatore degli azzurrini Frustalupi ai microfoni di IamNaples.it nel post-partita di Primavera 1 vinta dal Napoli per 4-2 contro la Spal:

“Dobbiamo trovare la continuità durante la partita, era la prima volta che giocavamo di mercoledì e quindi qualche calo era poteva essere anche normale. Abbiamo fatto bene e non abbiamo concesso troppo alla Spal anche se nel secondo tempo non siamo partiti bene e si poteva fare meglio. Vergara ha giocato molto bene ma può fare ancora meglio, per le qualità che ha deve sbagliare meno però sicuramente oggi è andato bene, deve cercare di ascoltare poco gli elogi e continuare a lavorare. Ambrosino deve migliorare la condizione fisica, è stato fermo un po’ a dicembre e quindi ancora non riesce a partire titolare, speriamo che piano piano raggiunga la forma anche se comunque riesce ad essere utile nel tempo in cui viene utilizzato. Quando ti alleni con la prima squadra impari tante cose, se i ragazzi sono intelligenti quando fai quelle esperienze puoi crescere velocemente però poi devono essere bravi a calarsi di nuovo nel campionato Primavera, è più difficile di quello che sembra, se restano con i piedi per terra allenarsi con i grandi è sicuramente un valore aggiunto. De Luca si deve integrare nel gruppo, vediamo se può darci una mano. Verona e Bologna, siamo quasi a metà , il primo bilancio è molto buono, dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo che è la permanenza in Primavera 1, non dobbiamo mai dimenticarlo da dove veniamo, la classifica è cortissima ed appena ci sono un paio di sconfitte ti ritrovi in basso. Fino a marzo non si potrà sapere qual è il nostro destino, la squadra fino ad ora è andata bene, stiamo crescendo, i singoli sono migliorati, la fase difensiva sta migliorando anche se dobbiamo migliorarla, gli ultimi 10 minuti di oggi non mi sono piaciuti, così come dobbiamo migliorare la concentrazione che è fondamentale per giocare ad alti livelli.