Frustalupi: “Playout con l’Atalanta sarà difficile, ma non rimprovero nulla ai ragazzi”

Il tecnico del Napoli Primavera ha parlato ai nostri microfoni al termine della sconfitta subita contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:

Sull’andamento della partita, iniziata bene dagli azzurri e terminata male con il gol subito nell’ultimo quarto d’ora, il dodicesimo di questa stagione:

“Queste sono statistiche che, come ho già detto l’altra volta, ci spiegano quando facciamo il corso a Coverciano. L’ultimo quarto d’ora è quello dove si fanno o si subiscono la maggior parte dei gol perchè le squadre sono stanche e cala l’attenzione. E’ una questione fisiologica, come vedete succede anche nelle altre partite, per esempio il Cesena che ha fatto gol all’ultimo minuto. E’ normale subirli, anche in Serie A ci sono migliaia di esempi. Purtroppo nell’ultimo periodo li stiamo subendo, quando caliamo fisicamente escono fuori le qualità degli avversari. Devo dire che questa volta, anche nel secondo tempo, siamo stati bene in campo. Col Milan eravamo calati di più, questa volta invece non c’erano avvisaglie. Abbiamo anche avuto due belle occasioni. Possiamo solo fare i complimenti a Harder che ha fatto questo gol. Questo è un campionato molto difficile, ci sono giocatori di grande qualità in grado di fare gol bellissimi come quello di oggi”.

Sull’attaccante prolifico che manca al Napoli:

“Il dato è chiaro, ma siamo stati bravi anche a fare gol con gli altri giocatori. Per esempio con la Juventus ha segnato Acampa che è un esterno. Spavone ha fatto 7 gol, anche Gioielli ne ha 5. Le alternative le abbiamo trovate, poi è normale che se gli attaccanti facessero qualche gol in più sarebbe meglio, ma non è colpa loro se non segnano. L’allenatore deve mettere la squadra in condizione di creare occasioni, e noi lo facciamo. Speriamo che la prossima volta non incontreremo un portiere che para come oggi, ha fatto due parate veramente importanti. Oggi i ragazzi erano stati anche precisi, la palla sarebbe andata dentro. Ci sono altre due partite, speriamo che gli attaccanti segnino in queste. A me, però, va bene anche se segnano gli altri, l’importante è che i ragazzi trovino le soluzioni. Oggi, ad esempio, era venuto bene uno schema su calcio piazzato, anche lì il portiere avversario è stato bravo”.

Sullo scenario con il playout alle porte:

“La squadra si esprime bene, poi ovvio che il risultato condiziona. Hanno dato sempre tutto, forse solo in 2-3 partite non siamo stati bene in campo. I ragazzi devono stare tranquilli e cercare di fare risultato. Ovviamente parlare di un playout contro l’Atalanta fa capire quatto sia difficile questo campionato. Una squadra come l’Atalanta che investe sui giovani si trova in fondo alla classifica, significa che tutte le altre hanno fatto un lavoro ottimo. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, faremo queste due partite e vedremo quanti punti avremo”.

Sulla scelta di tenere fuori Alastuey:

“Rifarei questa scelta, Gennaro è stato uno dei migliori anche oggi, e anche con la Juventus insieme ad Acampa. Purtroppo quando li ho fatti giocare insieme uno dei due viene sacrificato anche se hanno caratteristiche diverse. Essendo entrambi 2003, uno dei due va sacrificato. Ho visto Jorge in calo fisico e ho preferito far giocare Iaccarino che per noi è importantissimo. e’ rientrato da poco dall’infortuni e gli ho voluto dare spazio. I 2003 sono quelli, oggi ho dovuto far giocare Barba che si allenava da due giorni soltanto dopo 10 giorni di stop. Magari Jorge avrà spazio in altre partite, vedremo. Quando è stato chiamato ha fatto bene. Con la squalifica di Hysaj ho dovuto forzare Barba”.

Su Russo:

“Lorenzo è in crescita, l’ho messo nel finale solo perchè Spavone è un giocatore molto importante per noi. E’ un 2005 ma è entrato bene sia oggi che con la Juventus. Deve migliorare nella fase difensiva, nei tempi di pressing e altre cose tattiche. E’ cresciuto rispetto ad inizio anno sicuramente sarà un giocatore importante per il futuro del Napoli”.