VIDEO IAMNAPLES.IT – Frustalupi: “Contro il Milan è stata la miglior prestazione dell’anno. Dobbiamo ringraziare i tifosi”

Ecco le dichiarazioni Frustalupi ai nostri microfoni, dopo la vittoria del Napoli Primavera per 3-0 sul Milan:

“Miglior prestazione dell’anno? E’ stata una grandissima prestazione, soprattutto per l’approccio. E’ stata la miglior partita della stagione, anche per il valore degli avversari. Devo fare i complimenti ai ragazzi, che hanno raccolto quello che meritavano nelle precedenti gare. Solo contro la Juventus e nel primo tempo contro la Sampdoria non c’è stata la prestazione della squadra. Potevamo fare qualche punto in più. Dopo questo periodo, i ragazzi avevano il bisogno di fare punti. A quest’età il morale è importantissimo. Questo successo spero che faccia bene, anche perché mercoledì c’è subito un’altra partita e poi un’altra sabato. Il calendario è pesante, c’era bisogno di un’inizione di fiducia. Se è stato più difficile lavorare dal punto di vista tenico o mentale in questo periodo di difficile? E’ una questione mentale, anche perché abbiamo giocato ogni tre giorni ed era difficile lavorare sul piano tecnico-tattico. I ragazzi non devono pensare alla classifica, perché ci sono ancora tante gare da disputare. Dobbiamo preparare le partite una per volta e pensare a crescere sia individualmente che a livello di gruppo. Presenza dei tifosi organizzati? Sicuramente è stata una crescita per i ragazzi, perché ci vuole personalità. Dobbiamo ringraziare i tifosi per questa piacevole sorpresa, magari se potessero ritornare (ride, ndr). Come sta Marchisano? Ha una contrattuta, vedremo domani come starà. Anche Cioffi non stava bene, perciò è partito dalla panchina. Giocando ogni tre giorni bisogna far ruotare i ragazzi, vedremo la situazione per mercoledì”.