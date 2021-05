Fuori Pericolo, il singolo di Decibel e Jovine: la rappresentazione di chi si sente perso

Lost. Desaparecido. Disperso. Il Covid-19 ha dato la possibilità a quasi tutte le persone di poter restare sole con sé stessi, vero? Sbagliato. E’ una cazzata. La pandemia ha accentuato sempre di più la sensazione di essere fuori dal mondo, di far parte di una realtà diversa, che il più delle volte non esiste. Che sia un bambino di otto anni impegnato con la DAD, una ragazza universitaria o una persona adulta con una famiglia. Le sensazioni sono più o meno le stesse. Perennemente in bilico su un filo di filigrana.

Una sensazione che Valerio Jovine e Daniele ‘Decibel’ Bellini hanno raccolto, inglobato ed espresso a modo loro in una canzone dal titolo ‘Fuori Pericolo‘. Non si può non empatizzare con i primi quattro versi di quella che più che una semplice ‘song’ è la rappresentazione del momento che il mondo sta vivendo da oltre un anno.

Mi sono perso dentro il silenzio Di questi tempi che non hanno senso E voglio indietro i miei giorni adesso I rumori di ogni mio passo

Perdersi. Senso. Indietro. Delle parole chiave che se ascoltate, o anche semplicemente lette, fanno venire in mente la voglia di ritrovarsi. Di trovare un senso a questi giorni. Di riavere indietro dei momenti che non ritorneranno e che, semplicemente, non ci sono mai stati. La voglia di rivivere un momento per viverlo in maniera diversa, per intenderci. La voglia di viaggiare, di ‘ricominciare a camminare’ trovando una strada. Quella persa, appunto. La base è del produttore D4F0ur, con Decibel che rende possibile un mix con Jovine, maestro del suo genere. Una rappresentazione uscita fuori il 30 aprile 2021. Eppure, le sensazioni provate ascoltandola sono le stesse di oltre un anno fa.

Nico Bastone