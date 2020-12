Furia Conte contro Capello e Billò: “Non rispondo, pensate prima di fare le domande”

Un silenzio che fa rumore, che ha il sapore di polemica. Antonio Conte non risponde alla domanda di Fabio Capello e lascia un silenzio a tratti interminabile nel post partita di Inter-Shakhtar Donetsk 0-0, match che ha sancito l’ultimo posto della squadra nerazzurra ai gironi di Champions League. “Mi è sembrata un’Inter che ha giocato per vincere senza la rabbia necessaria per quelle partite che si devono vincere per forza“, ha detto l’ex tecnico di Roma e Juventus. La risposta di Conte non c’è stata: “Non ho nulla da dire“. Un silenzio che ha indispettito Capello: “Ma non hai un piano B per ribaltare le situazioni?”. La risposta è pronta: “Abbiamo un piano B ma non vogliamo renderlo pubblico o ci parano anche quello e siamo rovinati”. E all’imbeccata di Anna Billò (“C’è un problema europeo per l’Inter?“), Conte perde la pazienza: “Pensate prima di fare le domande”.