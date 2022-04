VIDEO – Gaetano: “Sogno di giocare al Maradona. Ancelotti è stato come un padre. Ecco dove preferisco giocare…”

Gianluca Gaetano, eletto miglior giocatore della Serie B per il mese di aprile, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Helbitz Live’: “Serie A? Ancora non ci pensiamo. Mi piacerebbe che anche il Benevento raggiunga la Serie A, perché è una squadra campana. Pecchia ci chiede coraggio e di osare le giocare, poi con i ragazzi più esperti è tutto più facile. Punto forte? E’ il dribbling e la progressione verso la porta, quando parto dai 20 metri. Non giochiamo con il 4-3-3 e con il 4-2-3-1. A tre mi esprimo meglio come mezzala, mentre quando giochiamo a due mi piace giocare un po’ più indietro. Napoli? Il mio sogno è indossare quella maglia. Maradona? Non me lo ricordo, perché sono molto piccolo ma posso dire che il gol più bello è stato quello con la Juventus su una punizione incredibile. Primo contratto da professionista? E’ stata un’emozione grandissima sia per me che per la mia famiglia. Ancelotti? Era come un padre per me, perché mi dava consigli e ti sta vicino su tutto. E’ stato l’unico che mi ha fatto esordire prima di Spalletti. Under 21? Ci penso tanto, ho lavorato sodo per raggiungerla e spero di poterne fare ancoara parte. Sogno di giocare al Maradona, perché ho ricordo incredibili di quando ho fatto il raccattapalle vedere le partite di Champions con Real e Manchester City è stato qualcosa di indiscrevibile. Mi piacerebbe giocare con Benzema o Krooss, della mia età, invece, posso nominare Gavi e Pedri del Barcellona. La mia fidanzata Maria è una presenza fondamentale che è mi è stata sempre vicina, anche quando le cose andavano male. Sono diventato papà? E’ stata una bellissima emozione”.