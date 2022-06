Gaetano: “Il ritorno a Napoli non mi spaventa, ormai mi sento pronto”

Gianluca Gaetano, centrocampista di proprietà del Napoli, reduce dal prestito alla Cremonese in Serie B, è stato convocato dall’Under 21. E direttamente dal ritiro della Nazionale è intervenuto in conferenza stampa: “Per l’Under 21 è sicuramente un momento importante, dobbiamo essere concentrati e allenarci bene. Abbiamo anticipato il ritiro per formare il gruppo, fare allenamento e preparare al meglio gli impegni che ci aspettano. Ora pensiamo alla gara contro il Lussemburgo, poi penseremo anche alle altre due. A luglio tornerò al Napoli? Voglio ringraziare la Cremonese per questi tre anni in cui la società mi ha sempre riconfermato. In questa ultima stagione ho accumulato molta più esperienza, il tutto coronato con un campionato vinto e la promozione in A. Il ritorno a Napoli non mi spaventa, ormai mi sento pronto e ho voglia di dimostrarlo sul campo. Napoli è la mia casa e quindi darò il massimo in ogni partita. Insigne? Sicuramente mi dispiace che sia andato via, ma Napoli è un ambiente difficile. Lui ha fatto stagioni meravigliose in azzurro, per fare una carriera come la sua bisogna lavorare davvero tanto e dimostrare il proprio valore in campo”.