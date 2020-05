Gaetano, la fidanzata: “Gianluca non ha vissuto bene il distacco dal calcio”

Maria Delle Cave è la fidanzata di Gianluca Gaetano, calciatore del Napoli ma in prestito alla Cremonese, ed ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla situazione: “Stiamo vivendo questo momento cercando di superare le paure e pensare positivo. Ci sono giorni di forte stress che cerchiamo di superare tenendoci impegnati a fare di tutto”.

Sulla quarantena: “Abbiamo trascorso la quarantena facendo di tutto, allenandoci, facendo dolci, giochi da tavolo e guardando tanti film, Gianluca tanta tanta play”.

Sul ritorno a Napoli: “La prima cosa che faremo quando riusciremo a tornare giù, sarà riabbracciare la nostra famiglia e passare tanto tempo con loro. E non vedo l’ora di mangiare la pizza di mio suocero e mio cognato”.

Sul momento di Gaetano senza calcio: “Gianluca all’inizio non ha vissuto bene questo “distacco” dal calcio. Per un calciatore non giocare a calcio e appendere per qualche mese le scarpette al chiodo fa male mentalmente. Ora che ha ripreso, con le giuste precauzioni, è felice, speriamo che tutto vada per il meglio e questo virus vada via presto”.

Su ciò di cui sentono più la mancanza: “A dirti il vero della normalità ci mancano le nostre giornate piene. Dall’allenamento, alle passeggiate allo shopping. Ci mancano i sorrisi delle persone, ormai nascosti da queste mascherine che ci soffocano”.