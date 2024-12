Galatasaray, nulla di grave per Osimhen le ultime

Nel secondo tempo di Sivasspor-Galatasaray, valida per la 15esima giornata di Superlig, Victor Osimhen, attaccante in prestito dal Napoli, ha dovuto lasciare il campo anzitempo per un infortunio alla schiena. Gli esami strumentali non hanno evidenziato un infortunio grave e lo stop non dovrebbe essere lungo. Il comunicato del club parla di uno stiramento del muscolo destro nella parte superiore della schiena. Il nigeriano salterà la sfida di Europa League col Malmo (in programma giovedì alle 18:45) e resterà fuori qualche settimana, ma già ha iniziato l’iter riabilitativo.