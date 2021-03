Galeone: “Allegri ha detto no a tanti top club. Napoli? ADL lo stima molto”

Durante la trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’allenatore Giovanni Galeone rilasciando alcune dichiarazioni sul suo amico e ex allenatore della Juve, Max Allegri. Ecco le sue parole:

“Aveva avuto problemi con la mamma e ha detto di no prima al Psg e Chelsea e dopo 10 giorni per correttezza anche all’Arsenal e al Real Madrid. Credo che rientrerà ad allenare perché ha voglia di farlo, mentre al primo anno dopo la Juve non ne aveva tanta e ha fatto un po’ il livornese. In questi anni ha dimostrato una lettura delle partite come pochi, è vero che ha tanti collaboratori ma è un allenatore molto importate nel gestire una squadra in un certo modo. Alle volte non ha fatto scelte facilissime, ricordate quando mandò in tribuna Bonucci col Porto?”

Galeone ha poi parlato della possibilità che Allegri riparta dal Napoli: “Il presidente De Laurentiis ama molto Max e so per certo che qualche volta si sono sentiti, c’è stima reciproca. Ci vuole un programma, sarebbe una grande idea avere Benitez come direttore tecnico o generale”.