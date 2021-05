Galtier: “Lascio il Lille. Napoli? Questa mattina mi hanno chiamato”

Fresco del titolo campione di Francia con il Lille, l’allenatore Christophe Galtier ha informato il suo presidente Olivier Létang che non avrebbe onorato il suo ultimo anno di contratto. Il tecnico francese ha annunciato attraverso l’Equipe il suo addio al club transalpino: “E’ il momento giusto, ho parlato con il presidente e gli ho detto che lascerò il club. Tra i club che mi hanno fatto offerte, ce ne sono tre oggi che mi interessano: Napoli, Lione e Nizza. Credo che deciderò prima della fine della settimana. Napoli? È un’opportunità. Il Napoli è interessato a me ma anche ad altri allenatori e non so qual è il mio posizionamento. Ma ho capito che il Napoli era in procinto di firmare con Sergio Conceiçao. Questa mattina ho ricevuto una telefonata da Napoli? Sì, ma stamattina il mio telefono ha squillato mentre ero con Olivier. Ero con il mio presidente quando ho ricevuto il loro messaggio. Ho detto a Olivier: “Ecco, ho appena ricevuto un messaggio di congratulazioni da Napoli per il nostro titolo”.