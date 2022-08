Galtier: “Mercato? Dobbiamo ridurre il numero dei contratti. Aspetto tre acquisti”

Milan Skriniar in difesa, Fabian Ruiz a centrocampo e Rafael Leao in attacco? Gli obiettivi di mercato dichiarati del Paris Saint Germain faticano a decollare e in conferenza stampa l’allenatore del club parigino, Christophe Galtier non ha usato mezze misure per tirare per la giacchetta i dirigenti del club colpevoli, a suo dire, di penalizzare il suo lavoro.

TRE ACQUISTI – “Sì, ho detto due settimane fa che aspettavo ancora tre acquisti, ma perché mi chiedete di Antero Henrique? Ho letto molte cose. La direzione sportiva fa capo al presidente, a Luis Campos e a me, e funziona molto bene così”.

OBIETTIVI DICHIARATI – “Abbiamo identificato i giocatori che ci mancano. C’è la realtà del mercato e abbiamo tanti giocatori sotto contratto. Per questo il club conta molto su Antero per ridurre il numero dei contratti. Chiacchieriamo ogni giorno. C’è sempre un divario tra l’aspetto economico e quello sportivo”.

STILETTATA AL CLUB – “Noi, abbiamo fretta, presto scenderemo in campo con molti impegni ravvicinati e non dobbiamo credere che sia facile integrare un nuovo giocatore. Il fatto che questi giocatori non arrivino ci penalizza”.