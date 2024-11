Gasperini a Dazn: “Prestazione bellissima in un grande stadio. Presto per lo scudetto”

Attraverso ai microfoni di Dazn Gianpiero Gasperini ha parlato così e ha rilasciato interessanti dichiarazioni:

“Noi pensiamo di misurarci anche contro queste squadre, a Napoli in uno stadio strapieno e contro una squadra forte sapevamo che dovevamo fare una prestazione di livello e ci siamo riusciti. Siamo cresciuti in personalità e tecnica, siamo felici: abbiamo sfoderato una partita bellissima, soprattutto in considerazione dell’avversario”.

La scelta di Retegui? “Noi abbiamo tre giocatori in attacco ai quali si è aggiunto Zaniolo che oggi non ho potuto impiegare, questi tre al momento sono in uno scalino più alto anche se mi auguro che vengano raggiunti. Non sempre possono giocare tutti e tre insieme, ma si può essere decisivi anche dalla panchina, soprattutto in questi periodi in cui si gioca frequentemente”.

Sulla possibilità di vincere lo scudetto il tecnico ha detto: “Oggi abbiamo fatto una grande partita contro la prima in classifica, dobbiamo crescere non tanto nel nucleo forte. Abbiamo cambiato undici giocatori in rosa, Retegui è quello che ha dato risposte immediate ma anche gli altri stanno crescendo. Molto dipenderà da loro”.