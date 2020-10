Gasperini a Sky: “Il Napoli oggi ci è stato superiore, il nostro primo tempo è stato di basso livello”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato dopo la sconfitta contro il Napoli per 4-1. Ecco le parole ai microfoni di Sky Sport:

“Il Napoli ha fatto un primo tempo di alto livello, noi non siamo stati all’altezza con una prestazione di basso livello. Adesso dobbiamo subito voltare pagina pensando alla gara di mercoledì, perché oggi siamo stati sottotono. Abbiamo avuto problemi sotto tutti gli aspetti, con il Napoli che ci è stato superiore. I gol incassati sono stati brutti, ora dobbiamo imparare e vedere come riprenderci. Gattuso? Abbiamo semplicemente parlato di calcio, come sempre. Globalmente sarebbe riduttivo che solo Mertens ci abbia messo in difficoltà tra le linee. E’ più giusto dire che ci sono state difficoltà in tutti i reparti, non solo in quello difensivo. Inutile parlare dei singoli“.

Sugli obiettivi – “Non ho mai detto che dobbiamo lottare per lo scudetto. Strada facendo vedremo dove saremo e per quali posizioni dovremo giocarcela. Ora dovremo essere bravi a lavorare e reagire subito, basti pensare che solo pochi mesi fa abbiamo battuto gli azzurri 2-0 a Bergamo. Ogni partita fa storia a sé“.

Su Ilicic – “E’ una delle poche note positive di oggi, continuando a giocare troverà la miglior condizione“.