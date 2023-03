Gasperini: “È stata una partita bloccata dalle difese, l’ha decisa Kvaratskhelia”

L’allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Atalanta. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“È una partita bloccata dalle difese, molto attenta, il Napoli nel primo tempo non ha tirato molto. I punti pesano notevolmente in questo periodo, noi stavamo conducendo la partita giusta contro il Napoli, poi c’è stato l’episodio del gol di Kvaratskhelia che ha cambiato la partita. Ci possiamo rammaricare sulle ripartenze, potevamo farle meglio, abbiamo fatto una buona gara, anche nel finale ha dimostrato carattere e personalità. Se riusciamo a fare questo, abbiamo un finale di stagione. Recuperando Zapata e Muriel, possiamo giocarci un buon finale. Meglio fuori che in casa? È una questione di caratteristiche, possiamo migliorare fino al termine del campionato questa percentuale di punti. Sono quelle che ci serviranno per chiudere bene il campionato. Il Napoli può aprire un ciclo, è una società che investe, può fare bene anche in Champions League. Quando sei il Napoli, poi è più facile migliorarti. Djimsiti ha avuto un problema muscolare, riusciva ad anticipare Osimhen, stava facendo una buona partita, credo abbia avuto uno stiramento, tornerà dopo la sosta. Rrahmani è saltato bene, anche Duvan l’ha fatto, forse il colpo di testa non era irresistibile. Abbiamo preso un gol in cui poteva fare meglio. Lasciavamo delle zone del campo con un po’ più di spazio senza andare ad aggredire Zapata, c’era poca profondità nel primo tempo e ciò ci ha permesso di difenderci bene. Siamo stati bravi, sul primo gol forse c’è stato un rimpallo, ci hanno preso un po’ di sprovvista”

A cura di Ciro Troise