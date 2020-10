Gasperini: “Napoli? Andiamo avanti, voltiamo pagina”

“Parliamo di questa partita, ritornare indietro non va bene”. Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Midtjylland: “Abbiamo perso una gara, è un motivo in più per giocare meglio. Ci capita di vincere e di perdere le partite, mettiamo il punto e pensiamo alla prossima senza fare troppi giri”.

Come ha visto la squadra?

“L’approccio? Lo vedremo domani. Abbiamo avuto domenica, lunedì e martedì per prepararci a questa gara. Non è mai banale, incontri squadre che hanno vinto il loro campionato e che sono abituate a vincere, lo fanno anche in Europa con una buona condizione e una buona qualità. Le partite in Champions non sono mai scontate”.