Gasperini: “Scudetto? Inter e Napoli favorite, ma Juve e Milan possono crescere”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

Cosa punta di vedere a gennaio?

“Punto di vedere la mia squadra in zona Europa in campionato, ancora in corsa sui fronti Coppa Italia e Champions League. In Europa è tutto da conquistare, ma ho fiducia. Stiamo giocando belle partite anche dal punto di vista tecnico, meglio rispetto all’anno scorso a questo punto della stagione”.

Quanto e cosa può dire la partita di Napoli?

“Questo invece glielo dico giovedì, dopo Atalanta-Monza. E’ troppo importante “portarci dietro” le prestazioni recenti: non dico nei numeri – sarebbe troppo bello – ma per la cattiveria e la voglia che ho visto nelle ultime partite. Abbiamo imparato la lezione della sconfitta con il Como e il Monza può confermare che le vittorie alimentano energia, non appagamento”.

Cosa le ha detto Inter-Juve?

“Due squadre con grandi margini di miglioramento. Ma questo vale per tutti, in questo campionato che tra un mese magari sarà ancora diverso”.

Sono le candidate al titolo?

“Io dico Inter e Napoli. Ma Juve e Milan possono crescere tanto: se la guardiamo bene, già dopo nove giornate la classifica dice molte verità”.

Atalanta, quindi, esclusa nonostante sia in forte ripresa?

“Contro l’Inter siamo stati due spanne sotto, in questi due mesi siamo cresciuti, ma servono più di quattro gare per valutare i rispettivi progressi. Ne parliamo dopo il giro di boa”.