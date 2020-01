Gattuso a DAZN: “Bisogna chiedere scusa ai tifosi e alla città. Il primo responsabile sono io”

L’allenatore del Napoli Gattuso ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta per 0-2 contro la Fiorentina:

“Oggi bisogna innanzitutto chiedere scusa ai tifosi e alla città, che hanno dovuto assistere a una prestazione imbarazzante. Nelle altre partite in cui abbiamo perso, almeno c’era stata la prestazione. Noi siamo dei privilegiati, giochiamo a calcio, non c’è bisogno di cercare alibi. Il primo responsabile di questa situazione sono io. Non sembriamo una squadra, così non si può continuare. Abbiamo toccato il fondo e dobbiamo capire a cosa andiamo incontro. Mi dispiace perché durante la settimana vedo una squadra viva, poi la domenica siamo una squadra piatta, che non fa nulla. Oggi a livello di manovra non ha funzionato nulla e dobbiamo metterci la faccia. Sono rimasto deluso, ma il primo responsabile è l’allenatore. Siamo senz’anima, pensavamo di esserne usciti e invece siamo ancora malati. Di Lorenzo l’ho messo centrale per non cambiare tre ruoli, visto che ha sempre giocato centrale nelle ultime partite. Spesso proviamo a far giocare Insigne e Callejon vicino a Milik, per non lasciarlo troppo solo. Ci sono da rivedere parecchie cose nei prossimi giorni. Bisogna stare insieme e ascoltare anche i giocatori su come uscire da questo periodo, perché non funziona nulla. Siamo tornati alla stessa prestazione fatta col Parma, anzi peggio“.