Gattuso a Mediaset: ”La squadra ha fatto una grandissima partità. C’è un po’ di rammarico”

Gennaro Gattuso ha parlato a Canale 5, per commentare il pareggio del suo Napoli contro il Barcellona: “C’è rammarico perchè non è un caso che hanno fatto un solo tiro in porta, ci hanno palleggiato in faccia per tanto tempo ma era sterile. La squadra ha fatto una grandissima partita, ci siamo fatti un po’ fregare solo sull’azione del gol. Il rammarico più grande sono le tre palle gol che abbiamo avuto. Ora testa al campionato, la Coppa Italia, e poi avremo tempo di prepararla.

Camp Nou? La chiave sono i 10-15 metri più avanti, ma sui concetti ed il modo con cui l’abbiamo preparata, bisognerà fare la stessa partita, bisognerà fare qualcosa di diverso sulla lunghezza della squadra.

Passata la nottata? Noin puoi fidarti, abbiamo avuto tanti alti e bassi, la squadra in questo momento deve sentire il fiato sul collo. Penso che la strada sia quella di riuscire a far lavorare con serietà e tranquillità, penso che dopo la qualità ed i giocatori a disposizioni, una rosa importante, in questo momento bisogna far lavorare con tranquillità”.