Gattuso a Sky: “Chi mi parla di Scudetto lo mando a quel paese. A Napoli tante polemiche, non mi piace. Su Ghoulam e Mario Rui…”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Bologna per 0-1:

“Abbiamo approcciato bene anche le altre partite. Il giochino dello Scudetto, dove noi dobbiamo ammazzare le squadre, non mi piace proprio. Siamo forti, ma bisogna avere calma e pazienza e stando sul pezzo. Mario Rui e Ghoulam? In tribuna, perché ieri hanno fatto delle gran passeggiate, li ho portati con noi perché stare sul divano a casa è troppo comodo, ma domani è un altro giorno e ripartiremo senza rancore. A Napoli non mi piace l’andazzo che si sta prendendo, troppi maestri e troppe polemiche sulla scelta del modulo. Le responsabilità sono solo mie e se sbaglio ne pagherò le conseguenze“.

Fabian – “Vuole giocare a destra, se lo metto a sinistra tende ad accentrarsi e rischiamo di avere un buco. Lui preferisce giocare come mediano destro“.

Sul Bologna – “Mertens sta mancando in zona gol, ma ha due occasioni a partita e prima era una sentenze. Dobbiamo essere più bravi in fase di finalizzazione, con il Sassuolo abbiamo avuto parecchie occasioni. Oggi buona prestazione, non era facile non dare mai profondità al Bologna“.

Napoli da Scudetto – “Se me lo dicono li mando a fanculo. Dobbiamo fare i seri ed essere concentrati“.

Ospina e Meret – “Devono allenarsi sempre con costanza e serietà, ci vuole professionismo. Meret è migliorato tanto, anche con i piedi, e ha ancora margini di miglioramento. Uno farà 30 e un altro 35 partite o viceversa. Li scelgo in base all’avversario contro cui giochiamo“.

ASL e le Nazionali – “Si può fare a meno delle amichevoli. Ognuno di noi in questo momento si fa il segno della Croce, come faccio anch’io ogni volta che i miei giocatori partono. Chiaramente il mio pensiero non è uguale a quello dei miei colleghi ct“.