Gattuso a SKY: “Juve? Partiremo un gradino sotto. Stiamo facendo un buon lavoro”

“Sul’1-0 abbiamo rischiato, Ospina ha fatto una grande parata e siamo stati fortunati sulla traversa. La giocata chiave è stata quella di Insigne sul gol del 3-0, lì la Fiorentina ha perso un po’ di sicurezze. La squadra mi è piaciuta, ha tenuto bene il campo e oggi finalmente ha concretizzato tutte le occasioni costruite”. Parole e pensieri di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che ai microfoni di ‘Sky’ ha commentato il 6-0 rifilato quest’oggi alla Fiorentina allo stadio Maradona. “Abbiamo fatto due partite tecnicamente molto buone, sia con l’Empoli che con l’Udinese. Ma la sensazione era quella di concedere molto di più rispetto a quanto concesso in precedenza – prosegue Gattuso -. Oggi abbiamo fatto qualcosa di diverso, abbiamo provato a non dare campo agli avversari. Poi bisogna capire in che direzione bisogna andare: abbiamo realizzato 50 gol in 24 partite e per me sono tanti. Per farli qualcosa sicuramente in fase difensiva devi concederlo, oggi siamo stati bravi a concedere poco agli avversari. Bisogna analizzare bene le partite perse e come le abbiamo perse. Poi se andiamo dietro a tanti che ci vogliono giudicare… Siamo consapevoli che stiamo facendo un buon lavoro, ci sono giocatori che sono migliorati e possono ancora migliorare”.