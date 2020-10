Gattuso a Sky: “Rosico per non aver affrontato la Juve, potevamo giocarcela! Innamorato di Osimhen”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato nel postpartita di Napoli-Atalanta 4-1:

Sulla vittoria contro l’Atalanta – “So che tipo di squadra è l’Atalanta, l’abbiamo preparata bene: abbiamo cercato diverse volte il 4 vs 4 in avanti. Osimhen ci dà una grande mano, c’è una grande mentalità, tanta voglia di conquistare la palla. L’Atalanta può vincere il campionato, un’altra squadra ne prendeva 6 o 7, invece loro dopo si sono ricompattati. Questo dimostra il valore di questa squadra”.

Sulla partita contro la Juventus – “Io ho rosicato, sono il più incazzato per non aver giocato a Torino. La Juve è la squadra da battere, ma è un cantiere aperto perché è in costruzione. La partita l’avrei preparata allo stesso modo di oggi, con Demme al posto di Bakayoko. Secondo me potevamo giocarcela, poi avremmo anche perso 3-0, ma sul campo. Noi alle 18:55 eravamo sul pullman e dopo non ci hanno fatto partire. Vi assicuro che abbiamo fatto di tutto per partire. Quando ho parlato con la società eravamo rimasti che si giocasse senza problemi“.

Su Koulibaly, Bakayoko e Osimhen – “Koulibaly è stato penalizzato dagli infortuni, ma quando sta bene è impressionante. Per le qualità che ha sbaglia molto, perché spesso si complica la vita. Coi giocatori miei ci litigo, ma poi ci faccio subito pace, perché non porto rancore. Bakayoko non è un gran palleggiatore, ma se sta sul pezzo riesce a farlo e ti manda fuori giro soprattutto sul primo controllo. Esce dalla pressione in un modo unico. A me non piace, ma sa farlo solo lui. Uno come Osimhen ci mancava, devo ringraziare il presidente per averlo preso, anche se ho fatto fatica a convincerlo. Sono innamorato di lui, ti fa reparto da solo, ti fa far gol“.