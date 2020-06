Gattuso alla Rai: “Grazie ai miei ragazzi, dedico la vittoria a mia sorella! Juventus? Ce la possiamo giocare…”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo Napoli-Inter:

“Voglio ringraziare tutto il mondo del calcio, le persone che sono state vicino a me alla mia famiglia. la dedico a mia sorella e alla mia famiglia, eravamo molto legati. Grazie ai ragazzi per quello che mi hanno dato oggi. Non abbiamo ancora i meccanismi giusti. Sappiamo soffrire, ma abbiamo regalato il primo gol. L’errore non è di Ospina, ma della linea. Dovevamo subito venire a sinistra quando uscivamo da destra, lo abbiamo fatto poco. Dovevamo cambiare spesso gioco, ma nel primo tempo non lo abbiamo fatto in maniera corretta.

La squadra è convinta, lavora bene, sono ragazzi che stanno dando tutto e ci danno grande disponibilità. Il livello è molto alto, con giocatori giovani, se riusciamo a effettuare le due fasi in modo ottimo possiamo toglierci qualche soddisfazione. Rinnovo? Io voglio vivere tutto quello che sto facendo con grande tranquillità, non penso solo ai soldi, voglio lavorare con persone che mi stimano e ho trovato una società che mi ha dato la possibilità di allenare giocatori molto forti, io voglio continuare. Poi mi si può chiudere la vena e andare, lo sapete come sono fatto. Dopo il gol di Mertens? E’ cambiato che ci siamo sbloccati mentalmente, oggi non era facile. E’ tutto strano quello che abbiamo fatto: prima 3 gruppi di lavoro con 5 giocatori sul campo, è successo la fine del mondo. Poi perdi i giocatori per piccole contratture, ma siamo stati bravi noi dello staff e i giocatori

Abbiamo perso tante migliaia di persone, è cambiato il mondo. Rispetto per chi ci ha lasciato, è stato devastante. Ho un feeling buono con tutti, mi piace avere un buon rapporto con tutti. La permalosità la mettiamo da parte, dopo devo fare delle scelte e cambiare 5 giocatori per la qualità di questi giocatori è importante e a volte compiere certe scelte è complicato. Juventus? Affrontiamo una squadra abituata a vincere con una grande mentalità, con grandi campioni, ma ce la possiamo giocare. Sappiamo che dobbiamo fare una grande partita per riuscire a vincere questa finale“.