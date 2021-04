Gattuso, il futuro è sempre più lontano da Napoli. Per lui pronta la panchina della Fiorentina

La Fiorentina ha rotto gli indugi e ha scelto l’allenatore per la prossima stagione. Tutti gli indizi portano a un nome: Gennaro Gattuso. L’accelerata è arrivata negli scorsi giorni e adesso siamo ai dettagli per definire l’intesa tra la dirigenza viola e Ringhio. Decisivo in questo senso sembra esser stato l’arrivo in Italia di Rocco Commisso, adesso a Reggio Emilia con la squadra viola.

I dettagli Per Gattuso alla Fiorentina è pronto un contratto di due anni con opzione per il terzo a 2 milioni netti a stagione. Le parti ne hanno già discusso e sembra che la notizia sia arrivata anche negli uffici del Napoli che è impegnato nella ricerca del tecnico per la prossima stagione. Tanti i nomi al vaglio da parte della proprietà viola ma il forcing degli ultimi giorni sembra aver fatto trovare la quadra proprio sull’ipotesi Gattuso.

Cosa cambia in dirigenza I confronti degli ultimi giorni sembrano aver portato la proprietà alla conferma di Daniele Pradè, probabilmente col ruolo di direttore tecnico. Al suo fianco lo staff dirigenziale dovrebbe arricchirsi di una nuova figura: confermate le indiscrezioni che portano al nome di Roberto Goretti, deus ex machina del Perugia nelle scorse stagioni.

Fonte: TMW