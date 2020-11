Gattuso in conferenza: “Non ci sono alibi, abbiamo sprecato tanto. Su Osimhen…”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Sassuolo per 0-2:

Ha pesato la gara di giovedì?

“No, sono solo alibi. Abbiamo fatto quello che dovevamo, perchè altrimenti avevamo fatto la gara. Abbiamo commesso l’ingenuità in occasione del rigore, altrimenti avevamo creato le nostre occasioni da gol. Loro ti portano a giocare sotto ritmo, ma negli ultimi trenta metri ci arrivavamo facilmente. Non ricordo grandi occasioni da parte del Sassuolo, noi non abbiamo sfruttato le nostre occasioni”.

Osimhen oggi non riusciva centrare la porta…

“Ci può stare, ma non è solo lui. Anche i cambi oggi ci hanno dato poco, Elmas e Zielinski per colpa del Covid mancavano da un mese.

Mertens è penalizzato da questo modulo?

“Non credo sia una questione di modulo. Spesso capita di avere dei momenti così, nelle prime gare segnava e nessuno parlava di modulo. Lo stiamo cercando poco”.