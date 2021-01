Gattuso in conferenza: “Sfogo di Udine? Mi riferivo ad un ex direttore che dice falsità, ma ho sbagliato anche io”

Rino Gattuso, nella conferenza post gara della sfida vinta dal Napoli con l’Empoli in Coppa Italia, ha chiarito il suo sfogo contro parte della stampa avvenuto dopo la gara di Udine: “Sicuramente ho sbagliato anch’io. Quando ho tirato in ballo i siti, dicevo che i miei non devono leggere niente per non farsi influenzare da quello che si dice. Certe volte preferisco non leggere nulla, anche quando giocavo era così. Lo sfogo era quello, di non smanettare e stare indietro alle chiacchiere. Quando non si fanno grandi prestazioni si viene massacrati, quindi meglio non leggere.

Ho sbagliato ad usare la parola ‘cazz*ate’, ma sono state dette falsità su di me, e quando è così divento maleducato.Posso essere scarso, ma le falsità mi danno fastidio. C’è un ex direttore che dice che non posso allenare perché prendo il cortisone, tante cattiverie. Quando leggo le falsità divento maleducato e chiedo scusa”.