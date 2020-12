Gattuso in conferenza stampa: ”Nel secondo tempo abbiamo giocato al di sotto delle nostre potenzialità. Male i cambi”

Ecco le dichiarazioni di Gattuso in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 contro l’AZ:

”La squadra ha creato, ma nel secondo tempo ha sofferto troppo. I cambi nella ripresa non ci hanno dato una mano, anche se di solito accade il contrario.

Perché è stato difficile vincer oggi? L’AZ è una squadra con delle caratteristiche ben precise. Ha giocato a viso aperto, a differenza della gara d’andata, ed ha tanti giovani di qualità. Sapevamo che sarebbe stata una gara molto importante e molto difficile. Il Napoli non ha mai vinto in Olanda. Nel secondo tempo ci hanno in messo in grande difficoltà. Vedendo le occasioni di entrambe le squadre, la partita poteva terminare con un risultato diverso. E’ stata una partita vera, nel secondo tempo abbiamo giocato, anche per merito dell’AZ, al di sotto delle nostre potenzialità.

Da quale giocatore dell’AZ sono stato colpito? Non è giusto parlare di un singolo giocatore, è una grande squadra. L’anno scorso ha perso il campionato per via del Covid e quest’anno ha pareggiato delle partite incredibili. Sono anni che l’AZ è squadra di alto livello e vendono ogni due giocatori per monetizzare. Complimenti a loro.

Perdita di Maradona? E’ stato molto doloroso. In città c’è grande tristezza, c’è stata una gran vicinanza a Diego che ha cambiato la storia del Napoli. Diego per i napoletani è come un Dio, è come San Gennaro. Sarà ricordato dai napoletani per sempre.

Maradona per me? Non ho avuto la fortuna di giocare contro Maradona, io ho esordito nel 1995 a 17 anni, mentre Maradona ha lasciato l’Italia nel 1991. Ero vicino a Napoli da ragazzino. Tutti imitavano Maradona. A livello calcistico e’ stato il piu’ grande”.