Gattuso in conferenza stampa: ”Non ho nulla da rimproverarmi, ma non si può continuare così. Troppi regali”

Ecco le dichiarazioni di Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo la sconfitta dei suoi per 1-2 contro lo Spezia:

”Come mi spiego questa sconfitta? Mi brucia tutto. Bisogna capire perchè succedono certe cose, se guardiamo le nostre sconfitte sono arrivate sempre allo stesso modo. È facile venire a dire che abbiamo fatto sessanta tiri nelle ultime due gare e parlare di dominio assoluto. Questa è una squadra che alle prime difficoltà fa delle cose incredibili, la mia squadra non accetta che lo Spezia viene qui per provare a pareggiare. Si possono sbagliare le occasioni, ma lo Spezia non ha fatto nulla eppure ci mettiamo sempre del nostro. Su questo aspetto bisogna lavorare. Questa è una squadra che esprime un buon calcio, ma dobbiamo giocare da squadra e annusare il pericolo. Non si può continuare così.

Qualcosa da rimproverarmi? Cosa mi devo rimproverare? Ma che domande mi fai? Ho fatto trenta tiri. Dimmi tu! Perchè dovevo sostituire Maksimovic che dopo lo perdevo per due settimane, che mi andava in down. Di che volete parlare? Di Lozano attaccante? Cosa dovevo cambiare? Ho solo Petagna, rischio di restare senza attaccante. Parliamo di calcio e dai…

Risultato che non rispecchia la gara? Abbiamo perso tanti punti, fatti tanti regali in gare che non meritavamo di perdere. Questa è una squadra che perde sicurezze, che sta a pensare ai gol che ha sbagliato. Dobbiamo migliorare a livello di mentalità, non è un caso se si perdono gare sempre allo stesso modo

Novità dal mercato? Non succede nulla sul mercato. Non mi aspetto nulla, i giocatori li ho. Siamo una squadra forte, dobbiamo riuscire a non regalare. Mi sono arrabbiato prima perchè mi hanno fatto le domande sui cambi. Facciamo 28 tiri in porta e parliamo di Petagna e Lozano? Non è corretto. Si parla della partita e diciamo che abbiamo perso perchè siamo dei polli. Se la giochiamo cento volte la vinciamo novantotto volte”.