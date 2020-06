Gattuso in conferenza stampa: “Potevamo vincere prima dei rigori. Ce la siamo meritata”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto riferito dal collega di Radio Kiss Kiss Paolo Del Genio:

“Primo tempo abbiamo fatto fatica, il secondo tempo meglio. Potevamo vincere prima dei rigori. Il significato di questa serata è molto importante. Ho fatto tante finali da calciatore, ma l’allenatore è un mestiere totalmente diverso. Ho tante responsabilità addosso e le sento tutte. So che siamo partiti da un momento di grande difficoltà, avevamo un po’ di stress, ma ce la siamo meritata. De Laurentiis? Lo devo ringraziare perché mi ha dato la possibilità di iniziare. Tra me e il presidente c’è un rapporto molto buono. Abbiamo fatto bene tutte e due le fasi, questa serata significa tanta roba. Ho fatto 15 finali da calciatore, questa è la terza da allenatore, quando si fa questo lavoro s’avvertono tante responsabilità, senti la voglia del dottore, del magazziniere, me la sento addosso questa vittoria, so da dove siamo partiti. Ce la siamo meritati, voglio ringraziare il presidente che mi hanno dato la possibilità d’allenare questa squadra, avevamo dei problemi ma ne siamo usciti fuori. Siccome il presidente mette tanti soldi, abbiamo chiesto di pagare i giocatori, con lui c’è un rapporto ottimo, abbiamo grande rispetto di lui, abbiamo alzato la Coppa, festeggiato, è soprattutto merito suo” Voglio ringraziare chi lavora dietro le quinte, i medici, i magazzinieri, i ragazzi del mio staff, io li massacro, la forza di questa squadra è rappresentata dalle persone il cui lavoro non è evidente. Inizieremo a giocare ogni tre giorni, ci sarà bisogno di dare spazio a tutti. Lavoro come un toro, tante ore al giorno, conosco una strada, quella della coerenza, ti fa uscire dalle difficoltà. È un trofeo importante, mi sono tolto l’etichetta del perdente, stanotte mi sono svegliato con questo pensiero. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante, sapevo che fosse difficile, facevo fatica anche da giocatore a godermela, penso subito al giorno dopo ma stasera mi sento orgoglioso. La cosa che mi piace di più della squadra è il lavoro sui 18-20 metri, non è assolutamente facile stare sempre sulla linea di passaggio”.