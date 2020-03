Gattuso in prima linea: il tecnico azzurro dona un’ambulanza al personale sanitario di Corigliano

Rino Gattuso e la beneficienza: un binomio sempre forte. Storicamente, l’attuale allenatore del Napoli, nonché già campione del mondo nel 2006 con la nazionale italiana, ha sempre mostrato tutta la propria sensibilità quando s’è trattato di darsi da fare per contribuire in ambito sociale e fornire il proprio aiuto a chi poteva averne necessità. Oggigiorno, in piena crisi Coronavirus, non poteva essere diversamente. Ieri mattina, difatti, dopo essersi confrontato con il primo cittadino Flavio Stasi, anche per tramite del proprio legale Baffa, Rino ha deciso di offrire il proprio contributo economico con una finalità precisa: raggiungere la cifra utile ad acquistare una nuova autoambulanza da mettere a disposizione del personale sanitario del nosocomio cittadino. Dotare l’azienda ospedaliera di un mezzo in più per contrastare con maggiore efficacia l’emergenza è stata peraltro una soluzione indicata e fortemente voluta proprio dal sindaco Stasi che, com’era facile immaginare, ha subito trovato sensibile e disponibile mister Gattuso, mai tiratosi indietro nei confronti della città che gli ha dato i natali e che, da sempre, gli dimostra affetto. «Come associazione Forza Ragazzi abbiamo aderito senza indugi all’appello rivolto dal sindaco in favore del sostegno alla lotta contro il Coronavirus – afferma il presidente Valentino Guerriero – convinti che quest’emergenza debba essere affrontata facendo quadrato attorno a noi stessi, seguendo le regole e contribuendo attivamente ognuno per quello che può. Dobbiamo avere pazienza e credere nello sforzo che tutti stiamo facendo per preservare la salute pubblica». Fiducioso mister Gattuso, che ormai undici anni addietro ha fondato Forza Ragazzi per lo sport e il sociale: «La speranza è che quest’emergenza possa volgere al termine e, soprattutto, che presto possa scendere il numero dei contagiati e di coloro che stanno perdendo la vita a causa di questa pandemia. Il mio pensiero va a quanti ogni giorno mettono a rischio la propria vita e quella dei propri cari lavorando negli ospedali, con altruismo e senso civico – riferisce Rino Gattuso – lottando contro questo male invisibile per salvare qualche vita umana. In tal senso, il nostro contributo era il minimo che potevamo fare per contribuire in questa battaglia. Sono sicuro che ce la faremo – chiude Gattuso – lottando a denti stretti, uniti e nel rispetto delle regole».

Fonte: ASD Forza Ragazzi