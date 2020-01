Gattuso: “Insigne non doveva partire titolare, ha stretto i denti con grinta. Dobbiamo continuare così”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Italia.

“La squadra mi è piaciuta anche nel primo tempo, siamo stati bravi a pizzicare i loro difensori con le nostre mezz’ali. Buona partita in fase difensiva ed in fase di non possesso. Ci siamo trovati spesso in 4v4 e 5v5 in difesa, forse abbiamo sbagliato qualcosina.

Oggi grande prestazione dei miei, non ci dobbiamo dimenticare dove eravamo una settimana fa. Avevamo toccato il fondo ed abbiamo ritrovato fiducia in questa settimana. Non vedo l’ora finisca il mercato, voglio vedere grande attaccamento per la società e per questi tifosi. Dobbiamo giocare così come abbiamo giocato oggi.

Non c’è stata pressione ultra-offensiva, siamo stati qualche metro indietro e non regalando campo ed uomini agli avversari abbiamo lavorato bene. Abbiamo meno campo da coprire e stiamo facendo bene questa fase qua.

La squadra lavora bene da tempo, viene a Castel Volturno con tanta passione. In questo momento stiamo bene fisicamente, con più convinzione. Insigne è uno di quelli. Non doveva giocare oggi, non aveva finito l’allenamento. Ha stretto i denti ed ha giocato. C’ha messo del suo ed ha fatto una grande partita.

Diventa un problema per me il ritorno di KK e degli altri (ride). Dobbiamo dare continuità“