Gattuso: “La Real Sociedad non è solo David Silva. Hanno grande senso d’appartenenza”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Real Sociedad. Eccone un estratto:

“La Real non è solo David Silva. Si vede che l’allenatore lavora da tanti anni nel club, hanno anche grande senso d’appartenenza quando scendono in campo. Qui è una bolgia, siamo fortunati a giocare senza pubblico. Hanno grande mentalità, non sono solo qualità. Sanno battagliare, sanno giocare. Hanno tanti giovani molto interessanti, perciò ho detto che ci vuole un grande Napoli per affrontarli. Sappiamo di aver la pressione addosso dopo aver perso la prima partita. Domani dobbiamo fare una gran partita. La storia della Real Sociedad? Già il fatto che si parla diversamente dallo spagnolo fa capire la mentalità e la cultura. E’ gente che ha grande spirito, il senso d’appartenenza si tocca con mano. C’è una voglia di scendere in campo differente, non mollano su tutti i palloni. Non è solo quello, ma sanno anche giocare a calcio ed è per questo che adesso sta viaggiando molto forte“.