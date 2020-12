– Gattuso-Napoli, accordo solo rimandato: il rinnovo con il nuovo anno

Il fatto che non sia ancora arrrivata la firma che sancisce il rinnovo del contratto tra Gattuso e il Napoli non è legato, come ha sostenuto qualcuno, a un ripensamento di De Laurentiis dopo le ultime, discutibili, prove degli azzurri. La fiducia è sempre alta così come la volontà delle parti di concludere l’accordo. Il rinnovo prolungherà fino al 2023 la permanenza di Gattuso a cui verrà aumentato lo stipendio a 2 milioni a stagione. Il ritardo della firma, che comunque arriverà con il nuovo anno, è legato a dettagli relativi ai diritti d’immagine, ai bonus e allo staff tecnico. E’ per quello che gli avvocati di Gattuso hanno rispedito la bozza del contratto ai legali del presidente. Solo dettagli, comunque, che non cambiano la volontà reciproca di proseguire insieme.

Fonte: Sport Mediaset