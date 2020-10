Gattuso: “Sono innamorato di Osimhen, ti fa reparto da solo”

Ai microfoni di Sky Gennaro Gattuso ha parlato così degli acquisti e di Victor Osimhen. Ecco le sue parole:

“Koulibaly è stato penalizzato dagli infortuni, ma quando sta bene è impressionante. Per le qualità che ha sbaglia molto, perché spesso si complica la vita. Coi giocatori miei ci litigo, ma poi ci faccio subito pace, perché non porto rancore. Bakayoko non è un gran palleggiatore, ma se sta sul pezzo riesce a farlo e ti manda fuori giro soprattutto sul primo controllo. Esce dalla pressione in un modo unico. A me non piace, ma sa farlo solo lui. Uno come Osimhen ci mancava, devo ringraziare il presidente per averlo preso, anche se ho fatto fatica a convincerlo. Sono innamorato di lui, ti fa reparto da solo, ti fa far gol“.