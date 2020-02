Gattuso sul Torino: “Sfidiamo una delle squadre più forti del campionato”

In conferenza stampa Gennaro Gattuso ha così parlato del Torino:

“Voglio un Napoli da battaglia, affrontiamo una delle squadre più forti del campionato italiano, il Torino è una squadra che rispetta l’avversario. Lobotka? Vediamo, alle 13:15 vengono i giocatori, iniziano a fare dei test. Posso solo preparare bene la partita, non so come fare a tirar fuori il massimo, non abbiamo avuto un buon rendimento in casa, me lo chiedo spesso come fare. Tutti noi dobbiamo avere la consapevolezza che il Barcellona è passato, è una pagina che abbiamo scritto, oggi dobbiamo pensare a Belotti, Ansaldi, Zaza e N’Koulou. Il Torino non vince da tanto tempo ma è una squadra di valore, hanno iniziato il 10 luglio quest’anno, bisogna essere bravi ad analizzare ogni singolo giocatore, sono forti”