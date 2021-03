Gavillucci: “Orsato doveva chiarire l’errore in Inter-Juve dopo qualche giorno, non dopo 3 anni”

Ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Si Gonfia La Rete, ha parlato cosi l’ex arbitro Claudio Gavillucci. Ecco le sue parole:

“Arbitri in tv? Sin dal momento in cui sono stato dismesso ho portato avanti questa battaglia. E’ un primo punto, bisogna che ci lavorino tutti perché bisogna trovare un punto d’incontro. L’intervento degli arbitri non dev’essere solo sporadico ma deve avere un secondo fine di insegnamento. Prima mancava la volontà di fare una cosa del genere, ci si nascondeva dietro a un dito. Questo non toglie che gli arbitri continueranno a sbagliare ma almeno si toglieranno dei retropensieri che poi non c’entrano nulla con il calcio”.

SU ORSATO – “Secondo me ieri Orsato ha spiegato perfettamente ciò che noi arbitri abbiamo immaginato. Sappiamo che non sempre la vicinanza dà la prospettiva migliore per valutare i contatti, specialmente nei contrasti aerei. I contrasti possono essere fischiati ma non per forza con ammonizione. In quel caso l’ammonizione ci stava. Se questa spiegazione fosse arrivata il giorno dopo o la settimana successiva non si parlerebbe del tema con questa animosità. Sarebbe stato bello – come ha fatto ieri Orsato – che al termine della gara o dopo qualche giorno si fosse accertato che si trattava di un errore”.