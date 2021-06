Il Napoli ha dato mandato a Cristiano Giuntoli di valutare eventuali offerte che potrebbero arrivare per Koulibaly. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un forte interessamento dell’Everton di Carlo Ancelotti, dei due Manchester e del Liverpool: al difensore senegalese non dispiacerebbe fare un’esperienza in Premier. Ma per cederlo, De Laurentiis vuole almeno 50 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.