Tammy Abraham vorrebbe esserci contro il Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la punta inglese potrebbe tornare a disposizione di Jose Mourinho per la partita contro gli azzurri, in programma la prossima settimana. L’ex Chelsea, infortunatosi in Nazionale, salterà verosimilmente la sfida contro la Juventus per essere al meglio nella sfida contro gli azzurri.