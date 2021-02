Delle disposizioni precise, non rispettate da Gattuso anche a causa dell’emergenza che il Napoli sta subendo in questi mesi. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis avrebbe chiesto a più riprese al tecnico calabrese di accantonare i due difensori in scadenza di contratto, Maksimovic e Hysaj, per valorizzare ancora di più Rrahmani, il difensore che quest’estate è stato pagato ben 16 milioni dal Napoli dal Verona.