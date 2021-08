Zambo Anguissa ha tanta voglia di Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha spinto in primis per arrivare in azzurro. Giuntoli sarebbe stato aiutato, in maniera importante, dalla voglia del giocatore di arrivare a vestire la maglia del Napoli, accelerando le pratiche per arrivare all’ombra del Vesuvio.