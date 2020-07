Gazzetta – Arriva la proposta della Lega per riaprire gli stadi prima della fine della stagione: il Governo al lavoro

Prima della fine del campionato potrebbero rivedersi i tifosi allo stadio. Una mancanza grave, quella di disputare queste ultime partite di Serie A senza pubblico, con il Governo che potrebbe riaprire gli impianti prima della fine della stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Lega sta pensando a un nuovo protocollo, ma non è facile, anche perché si termina tra tre settimane. L’idea è quella di inviare materialmente la proposta alla Federazione, che dovrà valutare il documento e poi, a sua volta, passarlo al Governo che valuterà la proposta. Il problema è che il piano non è unitario in quanto ogni impianto ha una capienza diversa e ogni regione ha situazioni diverse per quanto riguarda i contagi. Infatti, a ogni singolo impianto è dedicata una singola relazione, tenendo presente non solo la capienza, ma anche l’esterno della struttura, perché il problema si può creare dagli assembramenti pre e post-partita. L’idea in generale è quella di riaprire gli stadi solo per un terzo.