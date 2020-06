Come scrive La Gazzetta dello Sport Callejon dovrebbe essere escluso dalla partita di stasera. Secondo Gattuso potrebbe non essere nella condizione mentale giusta per garantire il solito apporto. La questione legata al contratto, che scadrà a fine mese, probabilmente non lo rende sereno e l’allenatore non ha alcuna intenzione di rischiare. Ci sono stati timidi tentativi per trovare un’intesa sul rinnovo, ma i segnali sono negativi.