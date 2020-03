Gazzetta – Capolavoro ADL, Ancelotti e Gattuso pagati grazie all’addio di Sarri

Un focus importante su quando Aurelio de Laurentiis ha speso, in questi ultimi due anni, per pagare il suo allenatore. Lo fa l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che si sofferma su quanto ha risparmiato il patron azzurro dopo l’addio di Sarri. Ricordiamo la clausola rescissoria pagata dal Chelsea per il tecnico azzurro, ovvero 8 milioni di euro, cifra pagata dal Napoli durante gli anni sulla panchina del tecnico ora alla Juventus: in poche parole la partenza di Sarri ha portato nelle casse azzurre ben 13 milioni di euro che sono serviti a finanziare sia Ancelotti che Gattuso. Infatti, prosegue il quotidiano, l’ex tecnico di Bayern Monaco e Chelsea fra le altre, è stato esonerato per pochi giorni, pensando sulle casse del Napoli per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, pagando poco meno della metà dell’ingaggio lordo di Ancelotti e il suo staff. Discorso a parte per Gattuso: lui e il suo staff sono costati al Napoli circa 1,5 milioni. A fine annata, quindi, De Laurentiis avrà speso circa 6 milioni di euro, molto meno di quanto preventivato.